التحامات واستهداف لتموضعات العدو في بنت جبيل

افاد مراسل المنار انه ” خلال الساعات الماضية، حاول العدو استكمال الطوق باتجاه مدينة بنت جبيل، عبر السعي لقطع الأوصال والطرق الرئيسية المؤدية إليها والى داخلها، و يعمل العدو على تقليل حجم الإصابات في صفوف جنوده، فيعمد إلى توزيع تموضعات آلياته وجنوده بأعداد قليلة ضمن المنطقة الواحدة”.

واضاف” المقاومة تواصل استهداف هذه التموضعات بالصواريخ الدقيقة وذات فعالية عالية بالاضافة الى القذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية حيث يتكبد العدو خسائر بالارواح والعتاد، كما سجل خلال الايام الماضية اكثر من عملية التحام مع قوات العدو حيث نفذ مجاهدو المقاومة اغارات باتجاه نقاط تموضع العدو”.

ولفت مراسلنا الى ان العدو يحاول التوغل بين الحين والآخر باتجاه المدينة، لكنه سرعان ما يتراجع إلى نقاط التموضع تحت ضربات المقاومة.

واشار الى ان “جميع تحركاته عند مداخل المدينة وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، بما فيها المستحدثة، مكشوفة للمقاومة التي تتحيّن الفرص لاستهدافها”.

واضاف ان العدو لا زال يتعامل بحذر شديد مع فكرة توسيع التوغل داخل بنت جبيل.

المصدر: موقع المنار