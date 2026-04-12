وكالة تسنيم: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأميركا في إسلام آباد لا تقدم كبير والكرة الآن في ملعب أميركا لتجاوز الخلافات المعتادة واستبدال الطموح بنهج واقعي

اعلنت وكالة تسنيم الايرانية ان “جولة أخرى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد انتهت.”

واوضحت ان “بعض الخلافات الجادة بين الوفدين الإيراني والأمريكي لا تزال قائمة في المفاوضات، وان الجانبان يعيدان مرة أخرى، بحضور الفرق الفنية، تبادل النصوص او المسودات.”

واشارت الوكالة في حديثها الى ان “الكرة الآن في ملعب أمريكا، فعليها أن تتجاوز طلباتها المفرطة المعتادة وأن تستبدل طموحاتها بنهج واقعي.”



من جانبه اعلن التلفزيون الايراني انه بناءً على مقترح باكستاني قبله وفدا التفاوض ستستكمل المفاوضات صباح اليوم الأحد.

