الجمعة   
   10 04 2026   
   21 شوال 1447   
   بيروت 14:59
    لبنان

    الجامعة اللبنانية تنعى مدير معهد العلوم الاجتماعية شهيداً إثر العدوان الاسرائيلي

      نعت رئاسة الجامعة اللبنانية ومعهد العلوم الاجتماعية في بيان، مدير معهد العلوم الاجتماعية– الفرع الأول الدكتور علي زعيتر، الذي استشهد جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

      والدكتور علي زعيتر كان صاحب قيمة علمية وأخلاقية كبيرة، إذ كان أستاذا مميزا في مجال الاقتصاد والتنمية، ومرشدا تربويا. كما ترأس قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معهد العلوم الاجتماعية (1) لسنوات، وناقش وأشرف على عشرات الرسائل البحثيّة في مجال الاقتصاد والتنمية”.

      وتقّدمت الجامعة اللبنانية وأسرة معهد العلوم الاجتماعية من عائلة الشهيد وزملائه وطلابه ومحبيه بأحر التعازي، مؤكّدة أن “إرادة الأسرة التعليمية الجامعية ستبقى صامدة في وجه كل التحديات”

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية ينظمون وقفة تضامنية بعد العدوان الصهيوني على الجامعة

