“فايننشال تايمز”: تراجع كبير في عبور السفن عبر مضيق هرمز



أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن حركة عبور السفن عبر Strait of Hormuz ما تزال متوقفة أو متراجعة بشكل حاد، في ظل ما وصفته بتشديد الإجراءات وفرض طهران لشروطها على الملاحة في المنطقة.



وذكر التقرير أن إيران تمارس، وفقًا للمصدر، سيطرة متزايدة على حركة المرور البحري، بما في ذلك فرض شروط لعبور السفن مثل رسوم أو ترتيبات تنظيمية، ما أدى إلى اضطراب واضح في حركة التجارة البحرية.



وأضافت الصحيفة أن العديد من شركات الشحن العالمية باتت تتجنب المرور عبر المضيق بسبب المخاطر الأمنية والتأمينية، ما تسبب في توقف أو تعطل مئات السفن عن الإبحار في المنطقة.



وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه التطورات انعكست في انخفاض كبير في حركة الملاحة، وسط استمرار حالة التوتر في الممر البحري الحيوي.

المصدر: فايننشال تايمز