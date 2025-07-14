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حماس: المقاومة في الضفة حاضرة ومتصاعدة

أكدت حركة حماس أن “المقاومة في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة، رغم تعقيد الظروف الأمنية والملاحقات المزدوجة التي يتعرض لها المقاومون”.

ونعت حماس في بيان لها مساء الاثنين “الشهيد يوسف وليد الشيخ إبراهيم الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق النار قرب مستوطنة مافو دوتان جنوب غرب جنين”، وأضافت أن “العملية تأكيد بأنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة لا سيّما في جنين وطولكرم لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تنال من جذوة المقاومة في الضفة الغربية”.

وأشادت حماس “ببسالة المقاومين الذين يواصلون التصدي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه، رغم تعقيد الظروف الأمنية والملاحقات المزدوجة التي يتعرضون لها”، وقالت إن “هذه العملية البطولية تمثل ردًّا مشروعًا على المجازر المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة وعلى مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، بقيادة سموتريتش، لنهب الأرض وتوسيع الاستيطان”.

وأكدت حماس أن “المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة، ولن تتراجع أمام العدوان، بل ستواصل استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين والتصدي لحرب الإبادة بحق شعبنا، وخصوصًا في قطاع غزة الصامد”، ودعت “جماهير الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها والرد على جرائم الاحتلال بعمليات نوعية تُربك حساباته وتُفشل مشاريعه الاستعمارية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام