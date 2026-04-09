7 شهداء في العباسية وغارات تستهدف منازل وبلدات عدة في جنوب لبنان

يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على لبنان، مستهدفًا مبانٍ سكنية في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

وأفادت المعطيات بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على بلدة العباسية إلى 7، مع تسجيل عدد من الجرحى، في حصيلة غير نهائية.

وفي سياق الاعتداءات، شنّ الطيران الحربي المعادي صباح اليوم غارة استهدفت منزلًا مؤلفًا من طبقتين عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وعلى الأثر، عملت فرق الدفاع المدني من مركز الدوير على إخماد حريق اندلع تحت أنقاض المنزل المدمر.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات حبوش وجبشيت، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين حبوش ودير الزهراني.

وفي تطور متصل، ناشد عدد من العائلات في منطقة جنوب الليطاني إجلاءهم برعاية دولية، بعد أن أصبحت المنطقة تعيش حالة حصار تام نتيجة تدمير جسر القاسمية البحري. وفي السياق، تعمل فرق من الدفاع المدني والإنقاذ على فتح الجسر.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا بلدة كونين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام