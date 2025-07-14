لبنان

رئيس الحكومة يستقبل لجنة أصدقاء المعتقل جورج عبد الله ويؤكد متابعة ملف الإفراج عنه

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفداً من “حملة أصدقاء المعتقل جورج عبد الله”، ضم النواب: أسامة سعد، أسعد ضرغام، عبد الرحمن البزري، وجيمي جبور.

وأكد جبور، بعد اللقاء، أن الوفد وضع دولة الرئيس في صورة التطورات القضائية المتعلقة بملف الأسير اللبناني جورج عبد الله في فرنسا، مطالبين الحكومة اللبنانية عبر الرئيس سلام بإيلاء اهتمام كامل لهذا الملف.

وأوضح أن عبد الله يقضي فترة اعتقاله في السجون الفرنسية منذ 41 عاماً، وقد أنهى محكوميته منذ زمن، مشيراً إلى أن مسألة الإفراج عنه اليوم تتعلق بأبعاد إدارية وسياسية مرتبطة بظروف معينة.

وطالب الوفد الحكومة بتحمل مسؤولياتها والعمل على متابعة الملف بجدية، مطالبين السلطات الفرنسية بالإفراج عن جورج عبد الله وتسليمه إلى لبنان ليتمكن من استكمال حياته مع عائلته.

من جهته، وعد رئيس الحكومة نواف سلام بمراجعة السلطات الفرنسية ومتابعة الملف بشكل دقيق، تأكيداً على اهتمام الحكومة بهذا الملف الإنساني والقانوني.