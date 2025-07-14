لبنان

الوزير جابر أعلن تركيب “سكانر” بمرفأي بيروت وطرابلس

أعلن وزير المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر أن “العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس”، لافتا إلى أن “البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة”.

وأوضح جابر في حديث له الاثنين أن “القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد”.

وأوضح جابر أن “من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط”.

من جهة ثانية، استقبل جابر رئيس “اتحاد ونقابات النقل البري” بسام طليس الذي طلب “تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة”.

ووعد جابر “بدراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة”.

في سياق آخر، تطر ق طليس بصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، الى “مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل”، وقد أبلغه الوزير جابر أنه “أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها”، كاشفا عن “إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام