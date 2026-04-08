سلسلة اعتداءات للكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان تسفر عن شهيد وعدد من الإصابات

شهد جنوب لبنان سلسلة من الاعتداءات التي نفذها الكيان الإسرائيلي، توزعت على عدد من البلدات والمناطق، وأسفرت عن سقوط شهيد وإصابات، وذلك في اطار عدوانه المستمر على البلاد.

وأفاد مراسل المنار بأن غارة جوية استهدفت بلدة الشرقية، فيما جرى استهداف سيارة من نوع “رابيد” في منطقة رأس العين – السماعية في قضاء صور.

كما شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وأخرى استهدفت مرتفعات الريحان، إلى جانب غارة على بلدة صريفا.

وفي بلدة قانا، أدى استهداف دراجة نارية إلى سقوط شهيد، في حين نفذت طائرة مسيّرة غارة على بلدة كفرتبنيت.

وسُجّلت إصابات جراء غارة استهدفت بلدة صديقين، تزامنًا مع غارة أخرى على بلدة يحمر البقاعية، إضافة إلى تكرار استهداف بلدة صريفا بغارة ثانية.

وفجرًا، شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة مشغرة، بالتوازي مع قصف مدفعي طال بلدتي كفرا ومجدل سلم.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة يحمر البقاعية، كما نفّذ غارة أخرى على بلدة برغز (الأحمدية).

