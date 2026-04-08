رئيس وزراء باكستان يعلن وقفًا فوريًا لإطلاق النار ويدعو لمحادثات في إسلام آباد

أعلن رئيس وزراء باكستان التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حلفائهما، على أن يشمل مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، ويدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري.

ورحّب بالخطوة، معتبرًا أنها تعكس حكمة الطرفين وانخراطهما البنّاء في دعم مسار السلام والاستقرار، متوجهًا بالشكر لقيادتي البلدين على ما وصفه بالقرار المسؤول.

كما دعا إلى استضافة جولة مفاوضات في العاصمة إسلام آباد يوم العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بهدف استكمال الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج مختلف نقاط الخلاف.

وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه المحادثات إلى سلام مستدام، مشيرًا إلى ترقب مزيد من التطورات الإيجابية خلال الأيام المقبلة.

