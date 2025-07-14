لبنان

وزير الداخلية الكويتي زار الرئيس بري: على كل برلماني أن يأتي للاستماع لنصائحه

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.

وبعد اللقاء، قال الصباح “لبنان سوف يبقى لبنان والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو أمير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وان شاء الله، مشاكل لبنان كافة، سوف تحل”، وتابع “أنا هنا للسلام على الرئيس بري وهو اقدم رئيس برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع الى نصائحه”.

واضاف الصباح “زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو امير البلاد للبنان والشعب اللبناني”، وأكد “لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت الزيارة مناسبة تم في خلالها البحث في تطورالاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.

كما استقبل الرئيس بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وبحث معها في المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.

في سياق آخر، التقى الرئيس بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان، وتم في اللقاء عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام