لبنان

وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات الرسمية

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية ريما كرامي الاثنين سير الامتحانات الرسمية في ثانوية مارون عبود في عاليه، وجالت في الغرف مطلعة المراقبات والمراقبين ومن التلاميذ على أجواء الامتحانات.

كما استمعت كرامي الى ملاحظات الطلاب وهواجسهم وردت عليهم مطمئنة الى ان” الوزارة ستأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات عند تصحيح الإمتحانات”.

وبالمناسبة، قالت كرامي “اليوم قمت بجولة على مراكز الامتحانات في بعلبك الهرمل وزحلة وصولا الى عاليه، وكانت الجولة ممتازة و الاجواء ايجابية، وتحدثت مع أهالي الطلاب وشكرت المسؤولين في المراكز التربوية والأساتذة المراقبين”.

وأضافت كرامي “الطلاب عبروا عن أنفسهم وسألوا عن التصحيح والصعوبات التي واجهتهم”، واضافت “شرحت لهم المسوغات لعدم اعتماد المواد الاختيارية وباعتراف التلاميذ كانت الامتحانات أفضل مما توقعوا”، وقالت “اكدت لهم ان هدفنا اعادة المصداقية للشهادة من أجل مستقبلهم وللجامعات التي ستسقبلهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام