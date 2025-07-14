لبنان

الوزير حيدر بحث مع زواره بالأوضاع العامة

استقبل وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر الاثنين رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، حيث جرى البحث في الاوضاع الحياتية والمعيشية في منطقة عكار شمال لبنان.

وتمنى الشيخ عبد الرزاق “تفعيل دور وزارة العمل في المنطقة عن طريق إقامة دورات تدريبية وبرامج تعليمية”، ودع “الوزير حيدر لزيارة عكار التي تعيش الحرمان منذ سنوات”، وقال “لنا ملء الثقة ان معالي الوزير سينصف المنطقة من ناحية دعم المشاريع الإنمائية”.

من جهة ثانية، استقبل حيدر رئيسة “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان نسرين شاهين، التي قالت بعد اللقاء إن “البحث مع معالي الوزير تناول موضوع الأساتذة من حيث عدم حصولهم بعد على المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وتطرقنا ايضا الى وجوب أن تلحظ سلسلة الرتب والرواتب الاساتذة المتعاقدين وأن تكون عادلة ومنصفة”.

وأضافت شاهين ان “وزير العمل عبّر مشكورا عن تعاونه واستعداده للعمل على تحقيق المطالب المحقة من خلال التواصل مع المعنيين”.

في سياق آخر، استقبل حيدر وفدا من “تجمع شركات التأمين” برئاسة أسعد ميرزا الذي أطلعه على وضع القطاع في هذه المرحلة ، كما التقى وفدا من جمعية مساربرئاسة رانية أعين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام