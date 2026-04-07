مقر خاتم الانبياء: الموجة 98 من “وعد صادق 4” تنفذ … استهداف مقار قيادة وعمليات ودعم لوجستي وبنى عسكرية أمريكية وإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، عن تنفيذ القوات البحرية وقوات الجو-فضاء في حرس الثورة الإسلامية “الموجة 98” من عملية “الوعد الصادق 4”.

وقال ذو الفقاري، في بيان، إن العمليات الهجومية استهدفت مقار القيادة والعمليات والدعم اللوجستي والبنى الصناعية-العسكرية التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك تحت الرمز المبارك “يا سيد الساجدين عليه السلام”.

وأوضح المتحدث أن مقاتلي القوة البحرية في الحرس الثوري استهدفوا، في المرحلة الأولى، سفينة الحاويات “SDN 7” التابعة للكيان الصهيوني بصاروخ كروز، ما أدى إلى تدميرها واندلاع حريق واسع فيها.

كما تعرضت سفينة الإنزال البرمائية التابعة للجيش الأمريكي “LHA-7” لهجمات بصواريخ دقيقة، مما اضطرها إلى الانسحاب نحو أعماق المحيط الهندي.

وشملت الضربات في هذه المرحلة، وفقاً لبيان مقر خاتم الأنبياء أهدافًا متعددة داخل الأراضي المحتلة، منها: شمال وجنوب تل أبيب، مراكز استراتيجية في حيفا، شركات ومصانع كيميائية في بئر السبع، مواقع تمركز قوات الكيان الصهيوني في “بتاح تكفا” بصواريخ باليستية، ومركز إنتاج مسيرات في الإمارات.

وفي جزء آخر من العمليات الهجومية، تم استهداف مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة التابع للكيان الصهيوني في الإمارات، إلى جانب عدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة “علي السالم”، بهجمات صاروخية وبالمسيرات.

وأفاد المقدم ذو الفقاري بأنه في المرحلة الثانية من “الموجة 98″، تعرضت قاعدة “العديري” الأمريكية في الكويت لهجمات صاروخية وبالمسيرات، أسفرت عن تدمير مواقع تخزين المروحيات وأماكن تمركز القوات.

كما استُهدفت مراكز التجمع والسيطرة في قاعدة “فيكتوريا” الأمريكية في بغداد، بعمليات ناجحة نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق.

وأضاف: “تم استهداف خمسة مواقع لاختباء وتنظيم الجماعات المعادية في شمال العراق، بعد رصدها استخباراتيًا، بهجمات دقيقة بالطائرات المسيرة”.

في سياق متصل، نفذ الجيش الإيراني عملية دقيقة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية من طراز “آرش-2″، استهدفت قاعدة “الخرج” ومعسكر “العديري” التابعين للجيش الأمريكي.

يُذكر، وفقًا للبيان، أن تمركز طائرات الإنذار المبكر “E-3” والطائرات المسيرة “MQ-9” في قاعدة الخرج يمنحها دورًا محوريًا في دعم العمليات الأمريكية في المنطقة.

كما أن معسكر “العديري” في الكويت، الذي يضم وحدات خاصة وقوات “نايت ستالكرز”، كان قد لعب دورًا في العمليات الأخيرة للعدو، وقد تعرض بدوره لضربات دقيقة.

المصدر: وكالة يونيوز