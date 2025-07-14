لبنان

“المؤتمر الشعبي”: لا تطبيع مع العدو الصهيوني المجرم

نوّه “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الاثنين “بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني”، ولفت الى أن “هذا الموقف هو تعبير عن الارادة العامة عند معظم اللبنانيين”.

وأكد المؤتمر أن “الدعوات لتطبيع لبنان مع العدو الصهيوني لا تعدو كونها أضغاث أحلام عند أصحابها”، وشدد على انه “لا تطبيع مع القاتل والإرهابي والمجرم ومغتصب الأرض، حتى لو طبّع معه كل دول الأرض”.

ورفض المؤتمر “تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام”، ورأى فيها “ضغوطا لن تنفع على لبنان لتغيير مواقفه الوطنية وجعله يرضخ للاملاءات الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام