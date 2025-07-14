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عشرات الشهداء في العدوان المستمر على قطاع غزة

استشهد 19 فلسطينياً على الأقل منذ فجر اليوم الاثنين، في سلسلة من الغارات الجوية المعادية التي طالت مناطق متعددة من قطاع غزة، في تصعيد جديد من قبل الجيش الإسرائيلي شمل استهداف مخيمات نازحين وسيارات توزيع مياه ومواقع مدنية مكتظة، بحسب مصادر طبية في القطاع.

وأكدت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي استشهاد 5 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي طال مجموعة من المدنيين في منطقة الصفطاوي بشمال مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 أشخاص، بينهم امرأة، في قصف قرب الكلية الجامعية جنوب المدينة.

بدوره، أعلن مستشفى المعمداني عن استشهاد فلسطيني في قصف بحي الشجاعية صباح اليوم، بينما تم لاحقا انتشال جثماني شهيدين آخرين من شارع مشتهى بعد 5 أيام من تعرض الحي للقصف، ليرتفع عدد الشهداء هناك إلى 3.

أما في جنوب القطاع، فقد أعلن مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص عن سقوط 4 شهداء في قصف نفذته مروحيات أباتشي قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 4 فلسطينيين آخرين في قصف بطائرات مسيرة استهدف مناطق في وسط وشرق المدينة.

وفي رفح، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهما الحصول على مساعدات إنسانية في منطقة الشاكوش غرب المدينة، في مشهد تكرر مرارا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على صهريج لتوزيع المياه في مخيم النصيرات، وفق مصادر في مستشفى العودة.

كما أُعلن عن استشهاد 3 من عائلة الدحدوح بعد استهدافهم جنوبي مدينة غزة، حيث تم انتشال جثامينهم لاحقاً.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري، حذر مدير بلدية دير البلح، طارق شاهين، من توقف كلي للخدمات الأساسية في القطاع نتيجة نفاد الوقود، مما أدى لتعطل تشغيل آبار المياه وجمع النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، في مشهد ينذر بكارثة صحية وبيئية.

كما قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة، الدكتور مروان الهمص، إن الاحتلال “يتعامل بالقطارة” فيما يتعلق بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن الوضع الصحي والمعيشي في شمال القطاع بات “صعب جدا”، مع غياب شبه تام للخدمات الطبية ونقص حاد في حليب الأطفال.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 360 شخصا من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، في إطار ما وصفته بـ”استهداف منهجي للقطاع الصحي الفلسطيني”.

ودعت الوزارة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية المعتقلة في سجونه، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم واسعة النطاق في المناطق الشرقية من مدينة غزة، خاصة حيي الزيتون والشجاعية، كما استهدفت المدفعية الطوابق العلوية من برج الشواء وحصري وسط المدينة دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا القصف في إطار الإبادة الجماعية التي يشنّها كيان العدو على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط دعم أميركي وصمت دولي مستمر.

المصدر: مواقع إخبارية