تكنولوجيا

“ميتا” تواصل استعداداتها سراً لتغيير مستقبل الهواتف الذكية

وردت تقارير منذ فترة تفيد بأن شركة ميتا تُقدم رواتب خيالية لاستقطاب المواهب من الشركات المنافسة، بما في ذلك مؤخرًا مسؤول تنفيذي في قسم الذكاء الاصطناعي بشركة أبل.

كما استحوذت الشركة على شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستحوذت مؤخرًا على شركة بلاي إيه آي، المتخصصة في ابتكار أصوات طبيعية لنماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

هذا الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي – والذي كان رائجًا في قطاع الهواتف الذكية أيضًا – منطقي تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار هوس “ميتا” الآخر: الواقع الافتراضي.

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مقتنع بأن أجهزة الواقع المعزز (XR) هي مستقبل الهواتف الذكية، وأن الشركة بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي لإتقان وظائفها.

تحت قيادة زوكربيرغ، أنفقت “ميتا” مليارات الدولارات في تنمية صناعة الواقع المعزز.

ولا شك أن أهم مساهماتها هي نظارات “ميتا كويست”، التي جاءت نتيجة استحواذ “ميتا” على “أوكولوس” عام 2014.

تتميز نظارات “ميتا كويست 3” ومثيلاتها بأسعارها المعقولة وقوتها، وتأتي مع قائمة واسعة من المحتوى.

رغم تحقيقها أرباحًا ضئيلة من النظارات، هيمنت “ميتا” على صناعة الواقع المعزز.

كما أن نظارات “راي بان” الذكية التي تنتجها تحظى بشعبية أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية.

ويعتزم زوكربيرغ إصدار نسخة استهلاكية من نظارات “أوريون” الذكية قريبًا.

مع كل عمليات الاستحواذ الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو جليًا هدف “ميتا” النهائي: نظارات ذكية للواقع المعزز.

لن تقتصر هذه النظارات على عرض واجهة المستخدم أمام المستخدم فحسب، بل ستفهم السياق وتتواصل بشكل أفضل من أي نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي سبقتها.

يضمن الاستحواذ على شركات ناشئة مثل “PlayAI” امتلاك “ميتا” لأكبر قدر ممكن من المواهب.

ومثل “XR”، يسير سباق نظارات الواقع المعزز الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ببطء، لكن “ميتا” تتطلع إلى الهيمنة العالمية.

ربما تكون الشركة قد فاتتها فرصة تطوير الهواتف الذكية، لكنها بالتأكيد تريد التفوق على “أبل” و”سامسونغ” من خلال بناء اسم لها في XR مسبقًا.

تتنافس كلٌّ من “سامسونغ” و”أبل” على هذا المستقبل نفسه.

المصدر: مواقع