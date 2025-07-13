فلسطين المحتلة

عشرات الشهداء والمصابين بمجازر الاحتلال في غزة

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات ومنزلاً اخر غربي مدينة غزة ما ادى الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وجنوب القطاع، أفيد عن استشهاد مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الجردلي في محيط مستشفى الامل وسط مدينة خان يونس، كما استشهد عدد اخر في قصفٍ معادٍ لخيمةٍ تؤوي نازحين في منطقة المواصي. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية وسط خانيونس،وفي محيط حي الكتيبة شمال المدينة، ومبان أخرى إلى الشرق منها.

وشمالاً، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعية الاحتلال للمنازل المأهولة في جباليا النزلة.

موقع “واللا” الإسرائيلي، ذكر أنَّ المستوى السياسي في كيان الاحتلال يتجه لاتخاذ قرار بزيادة الضغط العسكري على حماس والعودة الى ما وصفه الموقع بالمناورات البرية في وسط غزة إذا فشلت المفاوضات اليوم الجارية في الدوحة.

المصدر: موقع المنار