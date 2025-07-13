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امريكا | بعد عام على محاولة اغتياله: ترامب يعبّر عن رضاه عن التحقيق ويشيد برجل الأمن الذي أنقذ حياته

بعد مرور عام على محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رضاه حيال التحقيقات التي أُجريت، رغم إقراره بوقوع “أخطاء جسيمة” من جانب جهاز الحماية الرئاسي.

وفي مقتطفات من مقابلة ستُبث السبت عبر برنامج “My View with Lara Trump” على شبكة “فوكس نيوز”، والتي أجرتها زوجة ابنه لارا ترامب، قال ترامب (79 عامًا): “لقد كان يومًا سيئًا”، مضيفًا: “وقعت أخطاء، ولم يكن يجب أن يحدث ذلك”.

وتعود الحادثة إلى 13 تموز/يوليو 2024، حين أُصيب ترامب في أذنه برصاصة طائشة أثناء إلقائه خطابًا خلال مهرجان انتخابي في مدينة باتلر، شمال غرب ولاية بنسلفانيا. وأظهرت اللقطات المصورة لحظة إطلاق النار وتدافع الحراسة الرئاسية لإخراجه من المنصة، فيما بدا الدم واضحًا على أذنه.

وقُتل أحد الحاضرين في الهجوم، وأصيب اثنان آخران، قبل أن يتمكّن أحد قناصي الحماية الرئاسية من إصابة المنفذ، توماس كروكس (20 عامًا)، وقتله من مسافة بعيدة. وأشاد ترامب بالقنّاص قائلًا: “اسمه ديفيد، وقد قام بعمل رائع. لولاه، لكان الوضع أسوأ بكثير”.

وبينما تحدّث عن تفاصيل الحادثة، قال ترامب: “لن أنسى تلك اللحظة أبدًا. لم أكن أعلم ماذا يجري. لقد أصبت بوضوح، لكنني سقطت سريعًا. كان الناس يصرخون من حولي”.

وفي بيان صدر الخميس، أعلنت جهاز الخدمة السرية الأميركي (Secret Service) اتخاذ إجراءات تأديبية بحق ستة من عناصره، تتراوح بين التوقيف عن العمل من 10 إلى 42 يومًا بدون أجر، بالإضافة إلى نقلهم إلى مناصب غير عملياتية أو محدودة المهام.

واعتبر الجهاز أن الهجوم “كان فشلًا تشغيليًا جسيمًا” ناتجًا عن “أخطاء في الاتصال، وتقنيات الرصد، وسوء التقدير البشري”، مشيرًا إلى إصلاحات جارية، أبرزها إنشاء وحدة متخصصة بالمراقبة الجوية وتعزيز التنسيق بين الوكالات الأمنية المختلفة.

كما كشفت الخدمة السرية عن خطط لتعزيز الأسطول المخصّص لحماية الرئيس، من ضمنها توسيع استخدام عربات الجولف المصفحة، لا سيما أن ترامب كان هدفًا لمحاولة اغتيال أخرى فاشلة أثناء ممارسته لعبة الغولف في فلوريدا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال المدير الحالي لجهاز الخدمة السرية، شون كوران، في بيان رسمي: “اتخذت الوكالة العديد من الخطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مستقبلاً”.

المصدر: وكالات