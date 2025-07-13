دولي

ترامب يصعّد الحرب التجارية: رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، في خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تُصعّد التوترات التجارية مع اثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين.

ووفقًا لرسائل رسمية نشرها ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، ستدخل التعريفات الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ في 1 آب / أغسطس المقبل، مُشيرًا إلى أن القرار جاء ردًا على “فشل المكسيك في كبح تدفق المخدرات” إلى بلاده، و”الاختلال المزمن في الميزان التجاري” مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت الحكومة المكسيكية الخطوة بأنها “اتفاقية غير عادلة”، وقالت وزارتا الاقتصاد والخارجية في بيان مشترك إنهما أبلغتا بالقرار خلال محادثات في الولايات المتحدة، مؤكدتين رفض بلادهما للخطوة الأحادية الجانب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ قائمة تعريفات انتقامية على السلع الأميركية بقيمة 21 مليار يورو، علّق تنفيذها حتى 14 يوليو، وسط أمل في التوصل إلى اتفاق. لكن التهديدات الجديدة قد تُجبر بروكسل على تفعيلها قريبًا.

المصدر: وكالات