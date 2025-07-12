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العدو الإسرائيلي اعتقل شابين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء السبت شابا فلسطينيا من بلدة رمانه غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وطن عمار صبيحات بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه”، وتابعت “أغلق جنود الاحتلال الذين انتشروا في البلدة محالاً تجاري، ونشروا فرق المشاة بين المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة السيلة الحارثية مساء السبت وسط تمركز للجنود بالقرب من المدرسة الثانوية، إضافة للطيران المسير في سماء البلدة”، وذكرت أن “مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في البلدة”.

من جهة اخرى، لفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت السبت شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية”، وأفادت ان “الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن بكر أبو هنية بعد مداهمة منزله في البلدة”.

تابعت المصادر ان “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الرئيسي الشمالي، وانتشرت بالحارة الشامية، ومنطقتي المثلث، والمنطار، وانسحبت بعد اعتقال الشاب أبو هنية”.

المصدر: وكالة وفا