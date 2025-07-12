عربي وإقليمي

إصابة 5 جنود صهاينة في غزة

اعترف جيش العدو الإسرائيلي مساء السبت، بإصابة 5 جنود صهاينة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن “5 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 معارك جنوب وشمال قطاع غزة السبت”.

من جهتها، أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس” وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” السبت عن “تنفيذ سلسلة عمليات تضمنت استهداف آليات عسكرية إسرائيلية، وقنص جنود وقصف حشود الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة”.

وسبق ان قتل خمسة جنود صهاينة وأصيب 14 آخرين، معظمهم من كتيبة “نيتساح يهودا”، في كمين مسلح نفذته كتائب القسام مساء الاثنين، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ كمائن نوعية والتصدي لقوات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة وإيقاع خسائر فادحة في صفوفها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام