لبنان

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 12-7-2025

ليست فلتات ِلسان ٍولا خواطر َعلى البال ِبل نوايا خطيرة لم تنفع في تغطيتِها المواقف ُالاميركية ُالمعسولةُ من بيروت َولا الابتسامات ِالصفراء ِلكل ِمسؤولي ِادارة ِدونالد ترامب.

لم يعد مجديا ًان يهدر َلبنان ُالوقت َبانتظار ِعودة ِالموفد ِالاميركي توم براك الى بيروت َليحملَ الرد َعلى الرد ِاللبناني الرسمي، فالمكلف ُبالشان ِالسوري ِواللبناني القى تهديداتِه وتهويلاتِه على اللبنانيين، معلنا ًجهارة ان لبنان َامام َخطر ٍٍوجودي ٍما لم يسلم حزب ُالل سلاحَه .. وبأي نوع من الخطر ًالوجودي يهدد ُبراك؟ يهدد بعودة ِلبنان َالى ما سماها بلاد ِالشام التاريخية.

قبل َسؤال ِاي ٍمن خصوم ِواعداء ِالاميركيين في لبنان َحول َأفكار المبعوث الاِميركي اللبنانيِ الاصل، يُسالُ حلفاؤه عما اذا اسرّ لهم على موائدِهم بمثلِ هذا الامر؟ وهل سيأخذون من براك ضمانات ِبان لا يكون َالمشهد ُفي الساحل ِاللبناني كما كان في الساحل السوري؟

الا تكفي هذه الاسئلة لكي يقتنع البعض بانَ تكرار َالتاريخ ِالاليم ِاذعانا ًللاملاءات ِالاميركية لن يبقي شعبا ًولا بلداً ؟

نعم، لقد صحّت دعوة ُرئيس ِمجلس النواب نبيه بري الى الحذر ِفي مثل ِالملفات ِالمتعلقة ِبالأخذ ِوالرد مع الأميركيين وغيرِهم . واستنادا للجولات ِالسابقة ِلا بد ان يُبنى الرد ُالرسمي ُمجددا ًعلى موقف ٍموحدٍ في التعاطي ِمع التوجه الاميركي ِالتصعيدي ضد َلبنان، وهو البلد الذي لم يُعدَمَ قوتَه ولا سُلب كرامتَه، الا في اعلام ِالتطبيعيين َوالاستسلاميين، والتاريخ ُالقريبُ يشهد وكذلك الثاني عشر من تموز 2006 عندما صدقت المقاومة ُبتحقيق ِوعدِها لتحرير ِالاسرى وفعلت.

في كيان ِالاحتلال يَصدُقُ القول ُان َاستسلاما ًصهيونيا ًتحقق امام َدقة ِوشدة ِالعمليات ِالبطولية ِالتي تنفذُها المقاومةُ الفلسطينية ُفي شمال وجنوب ِقطاع غزة. وبحسب ِالاوساط ِالصهيونية فان الافضلية الميدانية باتت لاهل الارض الذين يعرفون الانفاق َويدرسون نشاط َقوات ِالعدو ِوينجحون بالانقاض ِعليها في اللحظة المناسبة.

المصدر: موقع المنار