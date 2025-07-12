لبنان

اندلاع حريق بمجمع تجاري في الأشرفية ببيروت

وقع حريق السبت في مجمّع تجاري في منطقة الاشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

ونقلت الوكالة عن إدارة مجمع ABC في بيان له قوله إن “حريقا اندلع في مبنى الخدمات الفنية بمجمّع ABC في الأشرفية، نتيجة عطل في المولد الكهربائي”، وتابع “بادر فريق العمل فورًا إلى تنفيذ بروتوكولات السلامة ومكافحة الحريق، بالتوازي مع التدخل السريع لفرق الدفاع المدني اللبناني التي تمكّنت من السيطرة على الوضع واحتوائه”.

وأضاف البيان أن “الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وهو ما نعتبره الأهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام