ترامب يميل لإنهاء الحرب على إيران… وغموض حول مصير مضيق هرمز

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، فإن هذا التوجه يأتي بعد تقديرات بأن أي عملية لفتح المضيق قد تُطيل أمد الصراع إلى ما بعد الإطار الزمني المحدد، والذي يتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وفي هذا السياق، تسعى واشنطن إلى تحقيق أهدافها الأساسية، والمتمثلة في إضعاف القدرات البحرية الإيرانية ومخزونها الصاروخي، قبل التوجه نحو إنهاء العمليات العسكرية، مع الإبقاء على الضغط الدبلوماسي لإعادة فتح الممر الحيوي أمام التجارة الدولية.

وأشار المسؤولون إلى أنه في حال تعثر هذا المسار، قد تدفع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا ودول الخليج لتولي مهمة إعادة فتح المضيق، مع بقاء الخيارات العسكرية مطروحة ولكن دون أولوية حالياً.

بالتوازي، تتواصل جهود الوساطة، حيث أكد السفير الباكستاني في واشنطن رضوان سعيد شيخ أن نجاح هذه المساعي مرهون بقرارات أطراف النزاع، فيما أشارت طهران إلى أن المقترحات الأميركية تتضمن مطالب “غير واقعية”.

وفي ظل هذا المشهد، تحدثت تقارير عن أزمة ثقة متبادلة بين الجانبين، وسط تضارب في التصريحات بشأن وجود مفاوضات مباشرة، في وقت يؤكد فيه البيت الأبيض استمرار الاتصالات بشكل إيجابي بعيداً عن الإعلام.

المصدر: وول ستريت جورنال