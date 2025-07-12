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صور أقمار اصطناعية.. الضربة الإيرانية استهدفت منشأة اتصالات أميركية في قاعدة العديد بقطر

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أن صورًا التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية أظهرت أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر أصاب قبة مثلثية تُستخدم لتأمين معدات اتصالات حسّاسة تابعة للقوات الأميركية.

وأظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة “بلانت لابس بي بي سي” وجود القبة داخل القاعدة صباح يوم 23 حزيران/ يونيو، أي قبل ساعات من وقوع الهجوم، فيما أظهرت الصور الملتقطة بتاريخ 25 حزيران/ يونيو وما بعده، اختفاء القبة بالكامل، إلى جانب أضرار واضحة في مبنى مجاور.

وبعد نشر التقرير بساعات، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، بأن صاروخًا باليستيًا إيرانيًا أصاب القبة المستهدفة داخل القاعدة.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، الواقعة خارج العاصمة القطرية الدوحة، يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي، ردًّا على غارات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، بحسب ما أوردته مصادر رسمية إيرانية.

وكان الكيان الصهيوني قد نفّذ، في 13 حزيران/ يونيو، هجومًا واسعًا على مناطق عدة في طهران ومدن إيرانية أخرى، استهدف خلالها منشآت نووية ومراكز طبية ومستشفيات ومناطق سكنية، في خرق صارخ للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الإرهابي، عن استشهاد عدد من كبار قادة وكوادر القوات المسلحة، إلى جانب علماء نوويين ومدنيين.

وفي سياق العدوان المتواصل، انضمت الولايات المتحدة، فجر الأحد 22 حزيران/ يونيو، إلى الحرب المفتوحة على إيران بشن هجمات مباشرة على مواقع نووية في فوردو، ونطنز، وأصفهان. وردّت إيران على ذلك بقصف صاروخي مباشر استهدف قاعدة “العديد” الأميركية في قطر.

وردت طهران على العدوان بضربات صاروخية طالت عدة أهداف إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها تل أبيب وحيفا، ما دفع الكيان الصهيوني إلى القبول بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي بعد 12 يومًا من العدوان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السلطات الإيرانية، فقد أسفر العدوان الصهيوني حتى الآن عن استشهاد نحو 1100 مواطن، وإصابة أكثر من 5600 آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر: مواقع