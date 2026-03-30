هيئة فلسطينية: 542 مستوطنة وبؤرة تلتهم أراضي الضفة الغربية

أفاد تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 542، يقطنها أكثر من 780 ألف مستوطن، في ظل تصاعد غير مسبوق للنشاط الاستيطاني.

وجاء التقرير بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث أشار إلى أن هذه الكيانات تتوزع بين 192 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية، من بينها أكثر من 165 بؤرة أُنشئت بعد أكتوبر 2023، و59 بؤرة خلال عام 2025 وحده.

وأوضح أن سلطات الاحتلال درست منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 390 مخططاً هيكلياً لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس، إضافة إلى قرارات بإقامة مستوطنات جديدة في 54 موقعاً.

وفي ما يتعلق بالواقع الميداني، أكد التقرير أن اعتداءات المستوطنين تحولت إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا، خاصة في مناطق التجمعات البدوية والزراعية، ما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 79 تجمعاً بدوياً يضم أكثر من 4700 فلسطيني.

كما أشار إلى إصدار أكثر من 1800 إخطار هدم بحق منشآت فلسطينية خلال الفترة ذاتها، بينها 991 إخطاراً خلال عام 2025.

وعلى صعيد السيطرة على الأراضي، لفت التقرير إلى أن المستوطنات تفرض سيطرة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية، في حين تقع نحو 61% من أراضيها ضمن المناطق المصنفة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبيّن أن أكثر من 70% من أراضي هذه المناطق تخضع لإجراءات استيطانية، تحت مسميات مختلفة كـ”أراضي دولة” و”محميات طبيعية” و”مناطق تدريب عسكري”.

كما أشار إلى وجود 925 حاجزاً دائماً ومؤقتاً يقيد حركة الفلسطينيين ويقسم أراضيهم، في ظل تصاعد الاعتداءات منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين.

ويؤكد التقرير أن وتيرة التوسع الاستيطاني تمضي بوتيرة متسارعة، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على مستقبل الأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالة الأناضول