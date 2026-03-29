تحذير من قائد القوات البحرية الايرانية إلى الأمريكيين

حذر قائد القوات البحرية التابعة للجيش إلايراني الأميرال اللواء شهرام إيراني انه حالما توجد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات ‘أبراهام لينكولن’ في مرمى نيراننا، سننتقم لدماء شهداء فرقاطة ‘دنا’ بإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ الساحلية-البحرية.

اضاف: جميع تحركات ومواقع المجموعة القتالية ‘أبراهام لينكولن’ وطلباتها من دول المنطقة، تخضع لرصد دقيق ولحظة بلحظة من قبل إيران.

وشدد على ان شرق مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعتبر المدخل لمضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة كاملة من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني.