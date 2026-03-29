حرس الثورة الإيرانية يدمر طائرة “أواكس” التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار

أعلنت العلاقات العامة لـحرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قالت إنها جاءت ردًّا على ما وصفته بالإجراءات العدائية للجيش الأمريكي.

وبحسب البيان، استهدفت العملية قاعدة في منطقة الخرج، وأسفرت ـ وفق ما ورد ـ عن تدمير طائرة واحدة من طراز Boeing E-3 Sentry بشكل كامل، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بطائرات أخرى كانت متمركزة في الموقع.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل من مصادر رسمية أخرى بشأن تفاصيل العملية أو حجم الأضرار التي أُعلن عنها في البيان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرة كان يوجد منها عدد 6 في الشرق الأوسط لاستدامة العمل بالإنذار المبكر بعد فقد جهود الرادارات الأرضية بسبب تحييدها من الحرس.

المصدر: موقع المنار