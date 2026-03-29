مقتل جندي من لواء المظليين في جيش الإحتلال في جنوب لبنان… وإعلام العدو يتحدث عن “وضع حرج للغاية”

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد عن مقتل الرقيب موشيه يتسحاق هاكوهين كاتز، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو جندي في “الكتيبة 890 ” التابعة للواء المظليين، في جنوب لبنان.

وبحسب تعبير “القناة 12” العبرية، فقد “أسفر الحادث الذي قتل فيه كاتز عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين بجروح متوسطة. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى”.

وبحسب القناة نفسها، فقد “قتل الجندي نتيجة إطلاق نار من سلاح ناري منحي المسار على قواتنا. ومن بين المصابين ضابط برتبة مقدم من وحدة ياهلوم. ووقع الحادث الخطير الذي قتل فيه جندي إسرائيلي حوالي الساعة الواحدة صباحًا في إحدى قرى جنوب لبنان”، مضيفة “خلال العملية، أطلق إرهابيو حزب الله نيراناً كثيفة على القوة، مما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة جنود آخرين بدرجات متفاوتة”، حسب تعبير إعلام العدو.

وضع حرج للغاية في الشمال

يُذكر أن “صحيفة معاريف” العبرية كتب اليوم أن “”إسرائيل” توغلت مجدداً في جنوب لبنان بقوة مفرطة ودون أي تخطيط سياسي، متجاهلةً أي استراتيجية للمرحلة التالية. وقد بدأت ملامح هذا التوغل تتضح في نهاية الأسبوع عندما توقفت القوات عند الخطوط الأمامية وتعرضت لإطلاق نار من جانب حزب الله، والحقيقة أن هذه النيران أثرت أيضاً على سكان الشمال”، موضحة أن ” يشنّ حزب الله هجومًا كثيفًا بقذائف مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. يمر الجيش الإسرائيلي حاليًا بوضع حرج للغاية في الشمال، وقد ازداد عدد القتلى والجرحى خلال عطلة نهاية الأسبوع في صفوف الجيش، ومعظمهم جراء نيران القذائف المضادة للدبابات”.

وتابعت “معاريف” في هذا السياق، “الوضع في جنوب لبنان مقلق للغاية. فقد روى مزارع في الجليل الغربي أمس أن منزله يقع على بُعد أمتار قليلة من الحدود مع لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل غير اعتيادي في الشمال. ووفق شهادة المزارع والعديد من الشهادات الأخرى، تتضح الصورة التالية: قام الجيش الإسرائيلي بحشد عشرات الآلاف من المقاتلين في لبنان وفي الشمال. وفي معظم المناطق التي دخل إليها، سيطر على نقاط تمركز ميدانية ثم توقف. ويجري الحديث عن مسافات تتراوح بين بضع مئات من الأمتار إلى بضعة كيلومترات قليلة من الحدود”.

المصدر: موقع المنار