إذاعة آفاق اليمنية تعزّي المنار والميادين

تقدّمت إذاعة آفاق بأحرّ التعازي إلى قناتَي قناة المنار وقناة الميادين، باستشهاد مراسليهما علي شعيب وفاطمة فتوني، إضافة إلى المصوّر محمد فتوني، خلال أدائهم واجبهم الإعلامي.

وأدانت الإذاعة في بيانها استهداف الإعلاميين، معتبرةً ذلك “جريمة” بحق العمل الصحفي، ومؤكدةً أن “هذا النوع من الاستهداف يعكس خطورة ما يواجهه الصحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق النزاع”.

وشدّد البيان على أن “هذه الحوادث لن تثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم، بل ستدفعهم إلى مواصلة نقل الوقائع من الميدان”، مؤكداً التضامن مع عائلات الشهداء وزملائهم ومؤسساتهم الإعلامية.

المصدر: موقع المنار