لبنان

الشيخ القطان : لا نخاف على لبنان والأيام المقبلة ستثبت تمتعنا بقوة لا تضاهى

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان، في خلال مجلس عاشورائي في دارة الحاج جهاد موسى في بلدة سعدنايل، “أننا لسنا خائفين في لبنان طالما أن هناك قيادات ثابتة كسماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله وكدولة الرئيس نبيه بري، وكل القيادات الحريصة على بقاء لبنان قويا عزيزا مواجها للتحديات”.

وقال :” نحن لا نخاف على لبنان، وكل ما نراه من كلام مسيء للبنان ومسيء لنا كلبنانيين لن نعلق عليه، وسنقول أن الأيام المقبلة ستثبت أننا في لبنان نتمتع بقوة لا تضاهيها قوة، هي قوة العقيدة، هي قوة التمسك بلبنان وحب لبنان وعشق لبنان، وعشق الدفاع عن أرضنا من لبناننا. فلذلك لن يستطيع أحد ان يسحب منا سلاحنا، ولن يستطيع احد ان ينتزع منا هذه القوة التي لا نواجه بها الا العدو، ولا نوجهها الا في مواجهة العدو الاسرائيلي”.

ولفت الى انه “طالما نحن أقوياء بشعبنا، بجيشنا بمقاومتنا، سنبقى، وليلزم كل من أراد ان ينزع سلاح المقاومة، العدو بأن ينسحب من كل لبنان”، وقال :” عندما ينسحب هذا العدو من كل لبنان، نفكر بإستراتيجية دفاعية قوية تحمي لبنان في مواجهة الغول الموجود في فلسطين المحتلة، والذي يريد ان يسيطر على كل هذه الأراضي الموجودة حول فلسطين، لأن عقيدته أن إسرائيل من الفرات إلى النيل”.

وأضاف القطان :” الهجمة كبيرة علينا، ونحن على يقين أننا سنبقى بإذن الله تعالى صامدين وثابتين، وفي لبنان نحن نرى تآمر القريب والبعيد، ولكن نقول طالما أننا ثابتون على موقفنا وطالما أننا نؤمن بأننا لن نسلم لهذا العدو، ولو استشهدنا جميعا، وطالما أن عقيدتنا هي عقيدة حسينية نقاتل حتى ننتصر أو ننتصر، حتى ننتصر بالتمكين، أو ننتصر بالشهادة، وبقاء منهج الحق بإذن الله تعالى”.

وتابع القطان : ” عندما نقول نحن ننتمي إلى ثورة الإمام الحسين، نشعر بالعزة، نشعر بالكرامة. عندما نقول، نحن ننتمي إلى محور المقاومة، نشعر بالعزة والكرامة، نشعر بأننا نحن القلة على هذه الأرض التي تواجه الكثرة مستكثرة الكثرة الظالمة الكثرة التي تبيد الإنسان”.

ورأى ان “ما يحصل في غزة، هو إبادة جماعية موصوفة، لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن ينكر ما يتعرض له أهلنا في غزة هاشم، من قتل وإجرام ووحشية وإبادة جماعية ونحن في لبنان ما قدمناه في لبنان لا يقل أهمية عما يقدمه أهلنا في غزة هاشم في فلسطين المحتلة، نحن قدمنا خيرة رجالاتنا، نحن لم نخسر القيادات الدينية، بل ربحناهم، لأن دماءهم أثمرت عزما أكبر، وأثمرت تأكيدا أننا لن نحيد عن هذا النهج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام