تقارير أميركية: الضربة الإيرانية لقاعدة الأمير سلطان تكشف ثغرات في الدفاعات

كشفت صحيفة Washington Post أن الضربة التي استهدفت قاعدة قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية أظهرت ثغرات في منظومات الحماية الأمريكية، وقدرة إيران على اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافها.

وبحسب التقرير، تضررت طائرتان أمريكيتان على الأقل مخصصتان للتزود بالوقود، ما يعكس دقة الضربة وتأثيرها المباشر، في مؤشر على تطور القدرات الهجومية الإيرانية خلال التصعيد المستمر.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تؤكد، بعد أسابيع من الحرب، أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية قادرة على الدفاع والهجوم، رغم الضغوط العسكرية المتواصلة.

وفي السياق نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن “القوات الأمريكية في المنطقة تواجه تحديات في تأمين الحماية الكافية، خصوصاً في ظل تزايد تهديد الطائرات المسيّرة التي تشكل عبئاً على أنظمة الدفاع التقليدية”.

كما نقلت تقارير أخرى عن New York Times أن الهجوم يُعد من بين أبرز الاختراقات لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، ما يسلط الضوء على تحولات في طبيعة التهديدات وأساليب المواجهة.

المصدر: واشنطن بوست+ نيويورك تايمز