دولي

الكرملين ينتقد خطة ماكرون لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

انتقد الكرملين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد يوم من إعلانه أن خطط إرسال قوة حفظ سلام إلى أوكرانيا “جاهزة” في حال وافقت موسكو وكييف على وقف لإطلاق النار، بحسب ما ذكرت”فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “وجود قوات أجنبية قرب حدودنا أمر غير مقبول بالنسبة لنا”، متهماً القادة الأوروبيين بانتهاج “نمطٍ متكرر من النزعة العسكرية والمواقف العدائية تجاه روسيا”.

يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركهارد إن موسكو تعتبر فرنسا “خصمها الرئيسي في أوروبا”، نظراً لدعم باريس لأوكرانيا.

وأكد الجنرال بوركهارد خلال مؤتمر صحافي أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين هو من قال هذا بنفسه، ذلك لا يعني أنه يتجاهل الدول الأخرى، ولا يعني أيضاً أنه يركّز جهوده علينا وحدنا”، مشيراً إلى “انتهاج روسيا نشاطات هجينة غير تقليدية في تعاملها مع دول الغرب”، بحسب ما نقلت عنه “فرانس برس”.

المصدر: مواقع إخبارية