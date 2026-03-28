فلسطين تحذّر من تهجير جماعي في القدس .. مئات العائلات مهددة بالإخلاء

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطر تهجير قسري يهدد أكثر من 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، داعية إلى “تدخل دولي عاجل لوقف عمليات الإخلاء المتصاعدة التي تنفذها سلطات الاحتلال”.

وأوضحت الوزارة أن نحو 900 فلسطيني يواجهون خطر الإخلاء الوشيك نتيجة دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية، معتبرة أن “محاكم العدو تُستخدم كأداة لفرض واقع غير قانوني وتكريس التهويد في المدينة المقدسة”.

وأدانت الخارجية تصعيد عمليات الإخلاء، مشيرة إلى تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان خلال الأيام الماضية، إلى جانب إصدار أوامر هدم فورية لعدد من المنازل في بلدة قلنديا.

وأكدت أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط لتغيير الواقع الديموغرافي في القدس وتهجير سكانها الأصليين”، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الضغط الدبلوماسي وتعزيز الحضور الميداني لتوفير الحماية للفلسطينيين ومنع استمرار التهجير القسري.

المصدر: وكالة الأناضول