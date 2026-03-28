العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي اليوم الجمعة 27-3-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 27/03/2026، 58 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 14:00 أمس الخميس 26-03-2026 خلال تصدي مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا عبوات ناسفة بآليّات العدوّ الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 14:50 أمس الخميس 26-03-2026 فجّر مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 00:05 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 00:10 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 00:15 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 00:15 بعد رصد تقدّم قوّة إسرائيليّة عند خلّة الجوار شرق بلدة بيت ليف، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

7- الساعة 00:50 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب جبّانة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 02:15 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 04:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

10- استهداف تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الساعة 05:30 في موقع المالكيّة، وعند الساعة 06:30 في موقع مسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة.

11- الساعة 07:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 08:00 استهداف 4 دبّابات ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقات انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

13- الساعة 08:30 استهداف دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مؤكدة.

14- الساعة 09:00 بعد رصد قوة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تسللت إلى منزل في أطراف بلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصاروخٍ موجّه وحققوا إصابة مباشرة.

15- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة مرغليوت بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.

16- الساعة 09:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 09:10 كمن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لقوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدم من خراج بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع، وعند وصولها إلى الأطراف الغربية للبلدة، اشتبك المجاهدون مع القوّة بالأسلحة بالخفيفة والمُتوسّطة، وحققوا إصابات مباشرة.

18- الساعة 10:15 استهداف دبّابتَي ميركافا وناقلة جند في منطقة وادي العيون في بلدة دبل بمحلّقات انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

19- الساعة 10:40 استهداف موقع غادوت شمال بحيرة طبريّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- الساعة 11:00 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة من مسافة صفر في بلدة البيّاضة وحقّقوا إصابات مباشرة.

21- الساعة 11:45 استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة، منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا، وبنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصلية من الصواريخ النوعيّة.

22- الساعة 12:00 استهداف ثكنة بيت هلل بصلية صاروخيّة.

23- الساعة 12:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

24- الساعة 12:30 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مجدّدًا مع قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتَي البيّاضة وشمع من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وحقّقوا إصابات مباشرة.

25- الساعة 13:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 13:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شلومي بصليةٍ صاروخيّة.

27- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ فجر الجمعة 27-03-2026 تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة البيّاضة على دفعات بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

28- استهداف تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة على النحو الآتي:

06:20 محيط الجبّانة بصلية صاروخيّة.

07:10 خلّة العين بصلية صاروخيّة.

07:15 ساحة البلدة بصلية صاروخيّة.

07:30 محيط الجبّانة بصلية صاروخيّة.

07:30 قرب الخزّان بقذائف المدفعيّة.

07:45 وادي العرايش بصلية صاروخيّة.

08:00 ساحة البلدة بقذائف المدفعيّة.

08:30 ساحة البلدة بصلية صاروخيّة.

29- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.

30- الساعة 14:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 14:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

32- الساعة 14:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق مستوطنة سعسع بمسيّرة انقضاضيّة.

33- الساعة 14:35 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ في غيفعات هائيم شرق مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

34- استهداف تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ على النحو الآتي:

00:10 مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.

01:00 بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.

02:45 ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

05:00 وادي العيون في بلدة دبل بقذائف المدفعيّة.

05:25 مرتفع جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

35- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.

36- الساعة 15:15 و 15:30 استهداف دبّابتيّ ميركافا في بلدة البيّاضة بمُحلّقتين انقضاضيّتين وحققوا إصابات مباشرة.

37- الساعة 15:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

38- الساعة 16:50 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

39- الساعة 17:00 تصدي لطائرة حربيّة في سماء بيروت بصاروخ أرض – جوّ.

40- الساعة 17:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة إيفن مناحيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

41- الساعة 17:15 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العين في بلدة القنطرة بصليةٍ صاروخيّة.

42- الساعة 18:00 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

43- الساعة 18:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق.

44- الساعة 18:30 استهداف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجيّة للرصد والرقابة البحريَّين على مستوى الساحل الشمالي) بصاروخٍ نوعيّ.

45- الساعة 19:10 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت بصلية من الصواريخ النوعيّة.

46- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية للمرّة الرابعة بصلية صاروخيّة.

47- الساعة 19:15 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

48- الساعة 19:15 استهداف مربض المدفعيّة في مستوطنة دان شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

49- الساعة 19:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

50- الساعة 19:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

51- استهداف تجمّعًات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الساعة 06:30 جنوب بلدة بيت ليف وعند الساعة 12:00 في محيط الخزان في بلدة القنطرة بصليات صاروخيّة.

52- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية للمرّة الخامسة بصلية صاروخيّة.

53- الساعة 20:45 استهداف مرصد مستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

54- الساعة 20:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب الخزّان في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة.

55- الساعة 23:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة بصلية صاروخيّة.

56- الساعة 23:00 استهداف ثكنة راموت نفتالي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

-57 استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة عند الساعة 20:30 في ساحة البلدة بصلية صاروخيّة، وعند الساعة 20:55 في خلّة العين بقذائف المدفعيّة.

58- استهداف تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة على النحو الآتي:

12:15 مرتفع دوّار العرايش بقذائف المدفعيّة.

12:30 محيط الخزّان بقذائف المدفعيّة.

12:35 مرتفع جنيجل بقذائف المدفعيّة.

13:30 ساحة البلدة بصلية صاروخيّة.

16:30 ساحة البلدة بقذائف المدفعيّة.

18:15 خلّة العين بقذائف المدفعيّة.

19:20 خلّة العين بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي