عربي وإقليمي

الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط في خان يونس

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مقتل ضابط في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، في معارك بمدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة).

وعن تداعيات التصعيد في وتيرة ونوعية عمليات المقاومة داخل القطاع، من الكمائن المحكمة وزرع العبوات وصولاً إلى محاولات أسر الجنود، قال محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي إن أوساط العدو تقول إن “الوضع في غزة بات أكثر خطورة مع إثبات المقاومين أن لديهم قدرة أكبر على التحرك وتوجيه الضربات المؤلمة للعدو”. وبحسب حجازي فإن الجدل حالياً في الكيان يكمن في أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يقود الكيان نحو الغرق في مستنقع ليس له نهاية، خصوصاً مع مواصلة الحرب دون تحقيق نتائج”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الضابط أصيب خلال عملية تفخيخ وتفجير “مبان تابعة” لحركة “حماس”، مما أدّى إلى إصابة الضابط بجروح قاتلة يرجح أنها نتيجة تطاير أجزاء المبنى.

وأوضحت الإذاعة فتح تحقيق في ملابسات مقتل الضابط في لواء غولاني، وذلك في أعقاب حديث وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم عن “حدث أمني صعب” جديد في غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تفجير المقاومة مبنى مفخخا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس مما أسفر عن مقتل وجرح جنود، في حين ارتكب قوات الاحتلال مجزرة بحق نازحين بمنطقة جباليا.

وأمس، بثت “الجزيرة” مشاهد حصرية أظهرت محاولة كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) أسر جندي صهيوني قبل قتله والاستحواذ على سلاحه في منطقة عبسان الكبيرة (شرقي خان يونس).

وأوضحت القسام في الفيديو أن محاولة الأسر تندرج في سياق عمليات “حجارة داود” التي أطلقتها المقاومة ردا على عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية.

وقبل يومين، توعد أبو عبيدة (الناطق باسم كتائب القسام) جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.

وقد تصاعدت عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل، إذ قُتل 39 جنديا وضابطا في غزة -وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025 لوقف إطلاق النار.

ويواصل العدو بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر: مواقع إخبارية