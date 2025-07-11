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15 عملا مقاوما بالضفة المحتلة خلال 24 ساعة

سجل 15 عملا مقاوما في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابة 4 من جنود العدو الإسرائيلي.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن “الأعمال المقاومة تنوعت ما بين اندلاع مواجهات وتصدٍّ للمستوطنين وطعن وإطلاق نار”، وأشارت إلى “عملية الطعن وإطلاق النار التي وقعت فطقرب مستوطنة غوش عتصيون وأسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي”.

ولفتت المصادر الى “عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة جندي من الاحتلال في قرية رمانة قرب جنين”، وتابعت أن “الشبان تصدوا للمستوطنين في كل من ترمسعيا برام الله والمسعودية وحوارة بنابلس”.

وأشارت المصادر إلى أن “المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق هي مخيم الدهيشة ببيت لحم، جنين، مخيم قلنديا بالقدس، ترمسعيا برام الله، المسعودية بنابلس، حلحول وصوريف بالخليل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام