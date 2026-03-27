أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة، أن القوة البحرية والجوية نفذت موجة الهجمات رقم 83 من عمليات الوعد الصادق ضد أهداف إسرائيلية وأخرى أميركية في شمال الخليج

استهدف الحرس الثوري مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة ومرافق لوجستية حيوية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وانقضاضية على أهداف في إسرائيل شملت مستودعات النفط في أسدود ومواقع انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة “مدعين” وقواعد ذخيرة ومعدات عسكرية.

تضمنت موجة الاستهداف مركز تبادل معلومات عسكرية ومقرات لقواتها في الظفرة والعديري، ومخازن وقواعد صيانة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم، ومواقع صيانة وصواريخ باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى، بصواريخ دقيقة التوجيه، ذخائر متعددة الرؤوس، طائرات مسيرة انقضاضية، وصواريخ أرض-جو دفاعية.

واضاف الحرس الثوري في بيانه أن العمليات “نفذت بنجاح كامل”، مؤكدا أنها جاءت ردا على التهديدات الإسرائيلية واستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية من إيران.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدة مستوطنات إسرائيلية، وسط تقارير عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة واعتراض بعض الصواريخ.

وقال الحرس الثوري :”نجدكم ونصل إلى عقاب أفعالكم”. هذا الهجوم يمثل أكبر موجة هجومية مباشرة تستهدف القوات الإسرائيلية منذ بدء العمليات الإ يرانية الأخيرة،

