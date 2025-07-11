لبنان

العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “قوات العدو الإسرائيلي تجاوزت الحدود باتجاه أطراف بلدة بليدا الجنوبية، وتسللت لمسافة تزيد عن 800 م داخل الاراضي اللبنانية”.

كما أفاد مراسل المنار ان “محلقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مواطنين في بلدة كفركلا الجنوبية من دون وقوع إصابات”.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد أفادت مساء الخميس ان “جرافات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي قامت تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، باجتياز الحدود عند وادي هونين جنوب لبنان”، وتابعت ان “آليات العدو توغلت باتجاه مكب النفايات جنوب بلدة عديسة حيث عملت الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية”.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار