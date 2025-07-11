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الأمم المتحدة تعلن إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يومًا

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ المنظمة أدخلت وقودًا إلى قطاع غزة الأربعاء، وهي أول شحنة من نوعها منذ 130 يومًا.

ولفت دوجاريك إلى أنّه “تمّ إدخال نحو 75 ألف لتر من الوقود، وهي كمية لا تكفي لتغطية احتياجات الطاقة ليوم واحد والوقود لا يزال ينفد”.

وقال “نحتاج نحن وشركاؤنا إلى مئات آلاف اللترات من الوقود يوميًا للاستمرار في عمليات حيوية تتيح إنقاذ أرواح، مما يعني أن الكمية التي دخلت أمس لا تكفي حتى لتغطية يوم واحد من الحاجة إلى الطاقة”.

وحذر دوجاريك من توقف خدمات حيوية عن العمل “في حال عدم إدخال كميات أكبر فورا إلى قطاع غزة”.

وقبل أيام، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إنّ مخزونات الوقود في القطاع استنفدت بالكامل تقريبًا.

وأضاف المسؤولون أن ذلك تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، إذ يمنع الحصار الذي تفرضه إسرائيل دخول معظم المساعدات الإنسانية.

كما حذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع الوفيات بين المرضى في مستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود.

المصدر: وكالات