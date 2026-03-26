عبد العاطي :مصر تدعم لبنان سياسياً و تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من قصر بعبدا اثر لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: ” تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة الرئيس جوزاف عون، ونقلتُ إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد التضامن الكامل من مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، مع لبنان في هذه الظروف الصعبة”.

اضاف:”مصر تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.

واكد” استعداد مصر لتلبية كل احتياجات لبنان، وقد حملنا معنا شحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية لدعم الشعب اللبناني، خصوصاً النازحين”.

واشار الى ان ” أزمة النزوح الداخلي تثير قلقاً كبيراً، لكننا نثق بتماسك الشعب اللبناني وبالحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة التحديات”.

وتابع:” نقلتُ أيضاً دعم مصر السياسي والديبلوماسي الكامل للبنان، حيث تبذل القاهرة جهوداً مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات”مؤكدا رفض بلاده” الكامل للتوغل البري والانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي”، ودعا” إلى وقفها فور”اً.

واكد ان” مصر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف، في إطار السعي إلى وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى واسعة”، مشددا على” ضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لفرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام