    مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة لبحث استهداف مدرسة في إيران

      وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب إيران عقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأطفال.

      وبحسب ما أفادت به وكالة “مهر”، فقد جاء القرار بالإجماع خلال اجتماع المجلس، على أن تُعقد الجلسة الطارئة صباح يوم الجمعة، لمناقشة الأبعاد الحقوقية والإنسانية للهجوم.

      وأشارت المعطيات إلى أن الاستهداف أدى إلى استشهاد 168 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، إضافة إلى إصابة عدد كبير بجروح، ما أثار ردود فعل واسعة ودعوات للتحقيق في ملابسات الحادثة.

      ومن المنتظر أن تبحث الجلسة طبيعة الهجمات التي طالت المنشآت المدنية، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

      المصدر: وكالة مهر

