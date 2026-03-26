العصف المأكول | المقاومة الاسلامية تواصل تصديها للعدو الاسرائيلي

على امتداد الجبهة الجنوبية، يثبت مجاهدو المقاومة الإسلامية بأسهم في الميدان، بضربات مركّزة تطال تجمعات العدو الصهيوني وبناه التحتية في العمق وتحركات جيشه على الحدود اللبنانية الفلسطينية وكسر توغلاته البرية في القرى الامامية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في استهداف المدنيّين وتهجيرهم وعمليّات التدمير الوحشيّ للأبنية والتجمّعات السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:10 الخميس 26-03-2026 مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 26-03-2026‏

6 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:50 الخميس 26-03-2026 دبّابة ميركافا قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة دير سريان عند الساعة 02:20 الخميس 26-03-2026 اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كما استهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 الخميس 26-03-2026 دبّابة ميركافا على طريق الطيبة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 الخميس 26-03-2026 مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:15 الخميس 26-03-2026 دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:40 الخميس 26-03-2026 دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

المصدر: الاعلام الحربي