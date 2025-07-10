تقارير مصورة

القسام تعرض مشاهد من سلسلة “حجارة داود”.. استهداف دبابات ومحاولة أسر جندي شرق خانيونس

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، توثق هجومًا نوعيًا على تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتُظهر المشاهد لحظات تنفيذ الإغارة على قوات الاحتلال، حيث تم استهداف دبابتين صهيونيتين من طراز “ميركفاه”، بالإضافة إلى جرافتين عسكريتين (باقرين)، ومحاولة لأسر أحد جنود الاحتلال خلال العملية الميدانية.

واليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أول أمس الثلاثاء، دبابتين من طراز “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” محلية الصنع، وأخرى من نوع “تاندوم”، وذلك قرب مفترق الشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

وتأتي هذه العمليات في إطار استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف قوات وآليات الاحتلال، والتأكيد على قدرتها على المبادرة وتنفيذ عمليات معقدة في عمق انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف مقر قيادة وقوة خاصة صهيونية في خانيونس بصواريخ “107”

ومن جانبها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصورة توثّق استهداف مجاهديها لمقر قيادة وسيطرة مستحدث تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خانيونس، بالإضافة إلى استهداف قوة خاصة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل وسط المدينة.

وأظهرت المشاهد لحظات تنفيذ الضربات، حيث تم توجيه صواريخ من نوع (107) بشكل دقيق نحو الأهداف المحددة، في إطار عمليات المقاومة المتواصلة ضد تمركزات وآليات العدو داخل قطاع غزة.

المصدر: الاعلام العسكري