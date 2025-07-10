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الشيخ نعيم قاسم يُمهّد لحراك سياسي شامل.. مراجعة هادئة وتأكيد على الثوابت

حدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اتجاهًا داخليًا جديدًا يمهّد لحراك سياسي واسع وشامل، منطلقًا من مراجعة عميقة وهادئة لتجربة الحزب على الساحة اللبنانية، مع تأكيد واضح على الثوابت وعدم التراجع عنها.

وفي كلمة له تناول فيها الوضع الداخلي، قال الشيخ قاسم: “لبنان بلا حزب الله غير موجود، ولبنان معنا سيكون أفضل، وهذا أملنا إن شاء الله”. لم يكن الكلام مجرّد طرح لتنسيق سياسي أو توزيع أدوار، بل أتى ضمن مقاربة جديدة تُنبئ بتحرك سياسي نوعي ينخرط فيه الحزب مع مختلف الأطراف اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا الحراك المرتقب لا يهدف إلى تبديل المبادئ أو الثوابت، بل إلى تطوير الأدوات وتحديث الوسائل، بما يعكس قراءة مسؤولة للمشهد السياسي العام، وإرادة واضحة في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.

إلا أن الأمين العام لحزب الله لم يُغفل العقبات، مشيرًا إلى وجود فئة سياسية متطرفة تتعامل بسلبية مع الحزب، سواء التزم الصمت أو عبّر عن مواقفه.

وفي ظل تصاعد حملات التشويش وعلوّ صوت العدو داخل لبنان، جاءت مواقف الشيخ قاسم لتشكّل رسالة عقل وصلابة، وكلمة مسؤولة في زمن تتنازع فيه مشاريع الخارج السيادة والاستقرار الوطني.

المصدر: موقع المنار