رئيس مجلس “المطلة” يهاجم حكومة نتنياهو: انتقادات حادة لأداء الجبهة الشمالية وتدهور الأوضاع الأمنية

وجّه رئيس مجلس مستوطنة “المطلة” دافيد أزولاي انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية تعاملها مع الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، في ظل استمرار التوترات والقصف المتبادل.

وفي مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، أشار أزولاي إلى أن سكان المستوطنة يعيشون واقعاً يومياً صعباً يتسم بانعدام الاستقرار، قائلاً إنهم يقضون أيامهم ولياليهم بين الملاجئ وبدون حياة طبيعية، نتيجة استمرار إطلاق النار من جهة لبنان.

وانتقد أزولاي غياب منظومة إنذار فعالة، معتبراً أن الإنذارات تتزامن مع إطلاق الصواريخ، ما يفاقم حالة القلق ويحدّ من قدرة السكان على الاستجابة المبكرة.

كما لفت إلى أن التهديد الأبرز يتمثل في الصواريخ المضادة للدروع، كاشفاً عن تعرّض مستوطنة “المطلة” لنحو 460 صاروخاً من هذا النوع منذ بداية المواجهات، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابات مباشرة.

وفي سياق انتقاداته، دعا أزولاي إلى تنفيذ تحرك عسكري أعمق داخل الأراضي اللبنانية يمتد إلى نحو 18 كيلومتراً بهدف “إزالة التهديد”، معتبراً أن الحكومة تكتفي بالتصريحات دون خطوات عملية على الأرض.

وقال أزولاي في هذا الإطار إن “القادة يبدون أقوياء في التصريحات، لكن الواقع مختلف تماماً”، في إشارة إلى تباين الخطاب الرسمي مع الأوضاع الميدانية.

كما علّق على تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن إمكانية تدمير لبنان، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يظهر عكس ذلك داخل المستوطنات الشمالية.

وختم أزولاي بالإشارة إلى أن “إسرائيل تعود للتخبط في المستنقع اللبناني”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يؤيد بقاءً عسكرياً طويل الأمد داخل لبنان، بل يفضل عمليات محدودة ومؤقتة تهدف إلى إضعاف حزب الله تليها عملية انسحاب.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية