عز الدين بحثت مع برنامج الغذاء العالمي تأمين مخزون غذائي طارئ لتعزيز صمود أهالي الجنوب

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين مباحثات مع المسؤول في برنامج الغذاء العالمي محيي الوحش، والذي يشغل منصب منسق الأمن الغذائي في وحدة إدارة الكوارث.

وخلال اللقاء، تم البحث في ضرورة تأمين مخزون غذائي لمناطق الجنوب، بهدف تعزيز صمود الأهالي الذين لم يغادروا قراهم ومدنهم، وقد يواجهون صعوبات في الحصول على حاجاتهم الأساسية، إضافة إلى تعثر الإمدادات الغذائية نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي للجسور التي تربط الجنوب بباقي المناطق اللبنانية.

وأكدت عز الدين أن “برنامج الغذاء العالمي يعمل على تأمين مخزون غذائي في أكثر من منطقة في الجنوب، كإجراء وقائي يتيح التعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، بما يساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن الغذائي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام