بالفيديو | قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد أو اعتداء سيواجه ردًا ساحقًا

أعلن قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي خلال تفقده وحدات القوة البرية للحرس الثوري المتمركزة في محافظة خوزستان، أن بلاده لا تخشى أي قوة، وتعتمد على “القوة الإلهية”.

هذا وأكد أن “جميع قوات الحرس الثوري الإسلامي البرية في أعلى درجات العزة والجهوزية الكاملة، وأمريكا و”إسرائيل” وأعداء بلادنا في حال أي تهديد أو اعتداء سيتلقون ردًا ساحقًا”.

كما أشار إلى أنه “جميعنا مدينون ومقدرون لتوجيهات قائد الثورة المعظم، ونشكر الحضور الملحمي للشعب وإدانتهم لأعمال الإرهابيين المسلحين”.

من جهة ثانية، لفت إلى أن “القوات البرية للحرس الثوري المتمركزة في خوزستان تمتلك روحًا معنوية عالية وإرادة قوية، وهي في حالة جهوزية تامة”.

المصدر: موقع المنار