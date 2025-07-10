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مقتل صهيوني بعملية للمقاومة في “غوش عتصيون”

قتل حارس أمن صهيوني وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الخميس، بعملية فدائية في مستوطنة غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة المحتلة.

عاجل | إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد تنفيذهم عملية طعن بمركزٍ تجاري، عند مفترق "غوش عتصيون" شمال الخليل. pic.twitter.com/qLW18BO2Sl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 10, 2025

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة عدد من الإسرائيليين داخل مجمع “رامي ليفي”، وأن “قوات كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للمكان، وأطلقت النار تجاه منفذي العملية”.

ووفق “القناة 12” العبرية، فقد سجلت 4 إصابات بعملية طعن بمركز تجاري في مستوطنة غوش عتصيون قبل أن يعلن عن مقتل حارس أمن وهو جندي احتياط بالعملية.

وحسب وسائل إعلام العدو فإن منفذي عملية “غوش عتصيون” اغتنما سلاح حارس أمن إسرائيلي بعد طعنه بسكين وقتله، ثم اشتبكا مع جنود الاحتلال حتى استشهدا.

وذكرت “القناة 14” العبرية أنه قوات العدو أطلقت النار تجاه مسلحين فلسطينيين بالمركز التجاري.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية تصعيدًا ملحوظًا في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، أسفرت عن إصابة أربعة جنود ومستوطنيْن على الأقل، فيما تم تسجيل ما مجموعه 20 عملية مقاومة.

وتوزعت أعمال المقاومة بحسب ما رصده مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال اليومين الماضيين على 13 حالة من المواجهات وإلقاء الحجارة، و3 حالات تصدٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى عمليتي تفجير بعبوات ناسفة، ومظاهرتين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام